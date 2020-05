Lanaken voorziet steunpakket van 600.000 euro aan coronamaatregelen Jempi Welkenhuyzen

19 mei 2020

09u05 0 Lanaken Het schepencollege heeft een corona-steunpakket van 600.000 euro uitgewerkt. Het betreft een gemeentelijk initiatief bovenop de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid. Ondernemers ontvangen een vrijstelling van de AGB bedrijvenbelasting voor één kwartaal en de aanwervingspremie wordt verlengd. Voor de horeca vervalt onder meer de terrasbijdrage en een kwartaal van de toeristenbelasting. Basisscholen mogen een verhoogde schooltoelage verwachten en verenigingen krijgen een kwartaalvrijstelling op het jaarabonnement.

Schepen van economie Astrid Puts: “Dit komt neer op een vrijstelling van 175.000 euro. We verminderen tevens de toeristenbelasting. Die laten we voor één kwartaal wegvallen. Ook verlengen we de aanwervingspremie. Hiervoor voorzien we 200.000 euro. Ondernemers ontvangen 1.000 euro per voltijdse kracht die ze minstens een jaar aanwerven. “

Horeca-uitbaters, foor- en marktkramers en aannemers betalen dit jaar geen bijdrage voor het uitstallen van hun terras of koopwaar en het plaatsen van containers. Wie als horeca een gemeentelijke accommodatie huurt, wordt ook een kwartaal vrijgesteld van huur. Idem voor verenigingen. Tickets voor voorstellingen en cursussen die niet doorgingen worden terugbetaald. Schepen Astrid Puts: “We laten de terrasbijdrage vallen. Ook het abonnement van onze marktkramers wordt kosteloos met een kwartaal verlengd. Kermisexploitanten betalen dit jaar geen standgeld. We hopen dat er weer vlug kermissen mogen plaatsvinden.”

De gemeente Lanaken verhoogt de bijdrage aan de kleuter- en lagere school naar 20 euro per leerling omwille van de extra maatregelen die scholen moeten nemen. Schepen van onderwijs Christel Gorissen: “We voorzien middelen voor een nieuw “summer school”- initiatief om tijdens de zomermaanden leerlingen met leerachterstand te helpen.”

Het steunpakket komt op de gemeenteraad van 25 mei. Het kan worden doorgevoerd zonder belastingverhoging, maar komt uit het reservefonds.