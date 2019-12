Lanaken investeert de komende vijf jaar 31 miljoen, belastingen gaan niet omhoog Jempi Welkenhuyzen

23 december 2019

16u54 0 Lanaken Lanaken gaat voor bijna 31 miljoen euro investeren. De opcentiemen en de personenbelasting blijven behouden op 756 en 6,9 procent. Vanaf 2021 voorziet men zelfs een verlaging van de belastingen. De schuld blijft onder controle, goed voor 24 miljoen euro. De oppositie maakt toch een aantal randtekeningen.

Lanaken gaat pleinen aanleggen voor de sneltram, bouwt een nieuwe Huis van het Kind en de gemeente maakt een inhaalbeweging op vlak van sociale huisvesting. Er komen 74 woningen bij en de assistentiewoningen worden gerenoveerd. Sportoase Montaignehof wordt afgewerkt, nieuwe industriezones worden ontsloten en er gaat heel wat geld naar toerisme voor de speeltuin, het vakantiehuis en signalisatie in Oud Rekem. Uiteraard wordt ingezet op het onderhoud van wegenis.

Oppositiepartij CD&V is zeer positief over de bouw van het Huis van het Kind en de extra middelen voor de kinderopvang, maar stelt dat het plan veel tekst biedt en weinig concrete maatregelen. Ook naar het jeugdbeleid stelt men vragen. Een zelfde teneur bij N-VA, die het geheel niet ambitieus genoeg vindt, maar tevreden vaststelt dat er aandacht is voor de kerkdorpen. N-VA zegt dat de financiële ruimte beperkt is en dat het sportcomplex Sportoase als een zwaard van Damocles boven de hoofden blijft hangen. Vlaams Belang tot slot vindt het een goed concept, met aandacht voor burgerparticipatie, maar mist een duidelijk stappenplan gekaderd in de tijd. Wat het organogram betreft, is men het oneens met de personeelswisselingen.