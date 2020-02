Lanaken hoedt zich voor de storm met carnaval Jempi Welkenhuyzen

19 februari 2020

De gemeente, politie en brandweer bereiden zich voor op de weersomstandigheden tijdens de carnaval het komend weekend. Het risico bestaat er immers in dat de stormen ‘Ellen’ en ‘Francis’ de carnavalsdagen verstoren met rukwinden tot 75 kilometer per uur.

“Op dit moment zijn exacte weersvoorspellingen lastig, “ luidt het, “ Maar de veiligheid van de deelnemers aan de optochten en de toeschouwers is het allerbelangrijkste. Daarom overleggen gemeente, de hulpdiensten en de carnavalsverenigingen vrijdagmiddag over het wel of niet doorgaan van de stoeten.”

“De laatste vooruitzichten zijn gunstiger,” aldus voorzitter van de Raod van Laon tot Aoke Jaco Lenaerts, “ Maar we zullen ten laatste zondagochtend nog beslissen of we de stoet moeten aflasten. In de Bessemkaravaan stappen bijna zestig groepen met praalwagens op. Dat zijn allemaal verenigingen die daar tijd en moeite in steken. ”

“ Vorig jaar waren er op 10 maart nog enkele Limburgse steden die hun optocht gewoon lieten doorgaan bij rukwinden boven 100 km per uur. Dat was onverantwoord. Vandaar dat er dit keer terecht wél naar de weersverwachtingen wordt gekeken, “ lezen we op de website van weerman Ruben Weytjens.