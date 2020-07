Lanaken heft belasting op zendmasten Jempi Welkenhuyzen

01 juli 2020

08u22 0 Lanaken Lanaken heft een nieuw belastingreglement op zendmasten en pylonen. Dat is besloten op de gemeenteraad. Het betreft hoofdzakelijk de masten van drie telecombedrijven. De opbrengst gaat naar coronasteun voor gezinnen.

Uitzondering vormen de noodzenders voor hulpverlening, het Astridsysteem van de politie en de radiozendamateurs. Lanaken heft 2500 euro per mast en denkt zo 50.000 euro tot 60.000 euro binnen te rijven. Dat geld gaat integraal naar coronasteun voor de gezinnen die aan bepaalde sociale kenmerken voldoen. Er zal op termijn ook een sociale correctie worden doorgevoerd in de AGB, de algemene gezinsbelasting.

Oppositieraadslid Freddy Stouten (CD&V) betwijfelt of de belasting een goede zaak is. “Uiteindelijk zal de eindgebruiker, de abonnee, dat terug betalen.” Stouten kaart de slechte gsm-verbindingen aan in sommige delen van de gemeente. “Door het heffen van belasting zullen de operatoren niet geneigd zijn om meer masten te plaatsen. Nochtans verlagen meer masten de straling en verbeteren ze de verbinding.”

Volgens burgemeester Keulen speelt hier vooral het grensprobleem waarbij Nederlandse operatoren een hogere stralingscapaciteit hebben.