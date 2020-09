Lanaken bezorgd over uitbraak corona bij Maastrichtse onderwijsinstellingen Jempi Welkenhuyzen

08 september 2020

21u57 1 Lanaken Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) heeft een brief geschreven aan de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Reden is de uitbraak van het Covid-19 virus onder de studenten. Keulen vraagt de directies om informatie uit te wisselen over de actuele toestand van de studenten.

Afgelopen dagen vonden in Maastricht de introductiedagen plaats. Onder de noemer ‘Inkom’ maken de studenten kennis met de gekozen opleiding, maar ook met het studentenleven. Nu blijken intussen 47 studenten besmet met corona en het ziet er niet naar uit dat de onderwijsinstellingen de uitbraak onder controle krijgen.

Burgemeester Marino Keulen is uiterst bezorgd: “ Ik wil geen paniek zaaien, maar veel van die studenten zitten in Lanaken op kot. We hebben momenteel 297 kamers. Die situeren zich vooral in Smeermaas en Veldwezelt. We hebben geen zicht op wie er besmet is. Verder studeren ook nogal wat Belgische jongeren in Maastricht. Die wonen in hun eigen gezin. Willen we de verdere besmetting tegengaan, dan zullen we toch in overleg moeten treden.”