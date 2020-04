Lanaakse woonzorgcentra krijgen aparte corona-afdelingen Jempi Welkenhuyzen

08 april 2020

10u40 31 Lanaken Vrijdag start Huize Sint-Anna met de inrichting van een aparte Covid-19-afdeling in wzc Bessemerberg. Het betreft de cafetaria en de hal. In de loop van de komende weken wordt het dagverzorgingscentrum in wzc Ludinaca omgetoverd tot corona-afdeling. Doel is zowel de zorg voor coronapatiënten als het werkcomfort van het verzorgend personeel te bevorderen.

In wzc Bessemerberg zijn er momenteel zeventien bewoners positief getest op corona. Daarnaast noteert men drie overlijdens gelinkt aan het virus. In wzc Ludinaca blijft de situatie stabiel met slechts één coronapatiënt.

“Om de veiligheid en het comfort van bewoners en personeel te optimaliseren gaan we op de beide campussen een aparte Covid-19-afdeling inrichten voor wie positief getest is. Dat in afwachting tot men genezen is en immuniteit heeft opgebouwd”, aldus directeur Patrick Claes.

Door deze aanpak verkleint de kans op verdere verspreiding en is er permanent toezicht en verzorging door een specifiek samengesteld Covid-19-team. “Het verzorgend personeel moet zich op deze afdeling niet voortdurend omkleden met het nodige beschermingsmateriaal, hetgeen de werkdruk ook aanzienlijk vermindert”, luidt het.