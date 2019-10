Lanaakse transportbedrijf GOBO verkozen tot beste van Europa Jempi Welkenhuyzen

24 oktober 2019

22u52 0 Lanaken Het transport- en logisticsbedrijf GOBO uit Lanaken werd door SABIC verkozen tot beste transporteur van verpakte goederen in Europa.

De belangrijkste criteria waren leverbetrouwbaarheid, correcte en proactieve communicatie, flexibele reacties op dringende transportaanvragen, veiligheid en het aanvaarden van elke opdracht. Het bedrijf werd eerder al genomineerd, maar haalde nu de award ‘Haulier of the Year Packed Transport’ binnen.

CEO Jurgen Gobyn is uiteraard erg blij met dit nieuws. “Het behalen van de onderscheiding is de verdienste van het hele team”, aldus Gobyn. “Ik ben enorm fier op deze erkenning.”

SABIC Petrochemicals is wereldleider in petrochemie en actief in meer dan 50 landen.