Lanaakse (41) brengt drugs binnen in gevangenis Birger Vandael

08 juli 2020

Een 41-jarige vrouw uit Lanaken riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro voor het proberen binnenbrengen van verdovende middelen in de gevangenis. De vrouw ging officieel op bezoek bij een man die na een kraak op een bankautomaat in de cel zat. Er werd een controle uitgevoerd en een hond bracht de import van drugs aan het licht. De vrouw had 151 gram cannabis verstopt in twee pakketjes aan haar buikzijde. In het verleden werd de vrouw reeds veroordeeld voor invoer en bezit van heroïne. Een bijhorende huiszoeking levert niets op. De vrouw gaf aan de relatie met de man inmiddels te hebben beëindigd. Haar advocate benadrukte dat de vrouw wil breken met het hele milieu en vraagt een straf met uitstel, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden.