Kunstposter ode aan Clown Wito Jempi Welkenhuyzen

19 februari 2020

09u27 0

Dé ultima van de carnaval in Lanaken is de kunstposter. Sinds 2010 vindt men deze als centerfold in ‘De Bèssemgezèt”, goed voor 13.000 exemplaren. De kunstposter is een initiatief van de ‘Raod van Laon tot Aoke’.

De poster is het resultaat van een driejarige wedstrijd. Lokale artiesten mogen een kunstwerk insturen, waaruit een professionele jury een winnaar kiest. Dit jaar wordt het winnend ontwerp “W2Love” van Ludie Haenen. Het is een ode aan de bekende Lanakense clown Wito die zichzelf en de samenleving een spiegel voorhoudt. Het werk is mixed media op basis van acryl en silicone toevoeging. Drukkerij Jack Pietermans maakte er een drager van op papier. Bedoeling is dat men de poster als raamversiering gebruikt tijdens de drie dolle dagen van de vastenavond. Wie nog een los, glad exemplaar wenst, kan dit gratis afhalen aan de receptie van het gemeentehuis of bij tekenbureau Lenaerts, Bessemerstraat 399 in Lanaken.

Intussen worden reeds nieuwe kunstwerken ingewacht bij Bart Nickmans, Wijnstokstraat, 1, 3620 Lanaken, tel: 089.466587.