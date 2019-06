Kunstkoepel zoekt nieuwe directeur Jempi Welkenhuyzen

06 juni 2019

De Kunstkoepel staat voor de samenwerking van het Deeltijds Kunstonderwijs Lanaken, Bilzen en Zutendaal. Die loopt af in september. Tegelijk komt er ook een vacature vrij voor een nieuwe directie op de afdeling ‘Muziek en Theater’.

“We werken al een 9-tal jaren samen en delen elkaars ervaring, middelen en infrastructuur. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in Bilzen, willen we onze actuele samenwerking voorlopig voor 1 jaar verlengen. En dit met het oog op een grondige uitwerking van nieuwe afspraken op langere termijn, “ aldus schepen van onderwijs Jolein Martens. “ Ook het feit dat voorjaar 2020 huidig directeur Roland Smeets met pensioen gaat, speelt mee. We starten een selectieprocedure op . Smeets wil de opvolger nog inwerken.