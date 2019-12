Kunstkoepel musiceert voor De Warmste Week Jempi Welkenhuyzen

19 december 2019

08u32 1 Lanaken Het Kerstconcert van de Kunstkoepel Lanaken-Bilzen-Zutendaal stond dit keer in het teken van De Warmste Week. Leerlingen en leerkrachten schonken een deel van de opbrengst, goed voor 1.835 euro, aan SPEL vzw.

Niet toevallig, want de twee therapeuten bij SPEL vzw zijn student aan de Kunstkoepel. SPEL staat voor ‘Spelend participeren ervaren & leren’. Het is een stichting die kinderen met een rugzakje helpt het welbevinden terug te vinden.

In een vol cultureel centrum De Kimpel kon het publiek genieten van traditionals, klassiek of eigen werk en enkele typische kerstsongs. Iedereen zag dat het goed was. Dat deed Bilzers schepen van cultuur Griet Mebis besluiten dat er tijdens het schooljaar meer toonmomenten zullen komen.