Kunstbeurs TEFAF waakzaam wegens coronavirus Jempi Welkenhuyzen

05 maart 2020

11u42 0

Van 7 tot en met 15 maart vindt de TEFAF-beurs plaats in het MECC te Maastricht. TEFAF staat voor The European Fine Art Fair en is ‘s werelds meest toonaangevend platform voor kunst en antiek. Omwille van de Coronaproblematiek neemt men extra voorzorgsmaatregelen.

Voor deze 33e editie zijn er speciale maatregelen voorzien. De poetsploegen maken extra schoon en op diverse plaatsen staan handpompjes. De hulpdiensten en het Universitair ziekenhuis, dat net tegenover de congreshal ligt zijn stand-by.

Drie deelnemers aan de beurs haakten af, maar verder gaat de 33e editie gewoon door. Verzamelaars, kunstliefhebbers en handelaars komen er samen in de grootste galerij ter wereld, goed voor 7000 jaar kunstgeschiedenis. 280 exposanten, waarvan 25 nieuwe, uit 12 landen tonen er hun topstukken onder de beste omstandigheden. Er is een grote diversiteit in het aanbod: juwelen, fotografie, boeken, manuscripten, porselein, oude meesters, naast hedendaagse kunst, design of tribal art en archeologie, alles is te koop en te keur.

Voor meer info: www.2.tefaf.com