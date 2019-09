Kunst kijken in Galerij Engelen Jempi Welkenhuyzen

27 september 2019

12u02 0 Lanaken Haal de herfst in huis. Van 28 september tot en met 13 oktober exposeren Van Rijn Martdeco, Erik Pluis, Martie Van Der Velden en Mathy Engelen in Galerij Engelen aan de Arkstraat 77 in Lanaken. Open tussen 13 en 18 uur of op afspraak.

Van Der Velde, (Pelt), is een ‘fine art painter’, Engelen (Lanaken) is bekend voor zijn aquarellen. Hij toont tekeningen uit de Euregio. Mart Van Rijn (Pelt) omschrijft zijn werk als impressionistisch-realistisch. Met zijn drieën geven ze demo’s ter plaatse. Erik Pluis (Geulle) brengt beelden. De galerij is gehuisvest in een fraai gerestaureerde hoeve. Info op 0472/25.89.66.