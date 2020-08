Kruispunt Smeermaas opnieuw heringericht Jempi Welkenhuyzen

28 augustus 2020

09u25 0 Lanaken Het kruispunt van de Maaseikersteenweg met de Maastrichterweg en de Brugstraat in Smeermaas is weer heraangelegd. Het was pas sinds maart in gebruik, maar in tien maanden tijd noteerde men er reeds 19 ongevallen. Door de aanpassing van de voorsorteerstroken en het verwijderen van de betonnen middengeleiders komt er meer overzicht.

Volgens schepen van Openbare Werken Peter Verheyen (Open-Vld) is er alleszins meer overzichtelijkheid ten aanzien van het verkeer richting de Brugstraat. “ Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet extra voorsorteerstroken en de cyclus van de verkeerslichten is aangepast. Maar voorzichtigheid blijft geboden bij het nemen van een kruispunt,hé. Dit is een mooi verhaal van evalueren en verbeteren. Ook nu weer volgt een evaluatieproces.”

Verheyen blijft erbij dat, ondanks de eerdere systeemfout, één en ander te maken heeft met het rijgedrag. “Het concept van het kruispunt was om chauffeurs komend van Tournebride veilig via de grote grens naar Maastricht te loodsen. Dat is niet gelukt, wat betekent dat je het gedrag van mensen niet makkelijk verandert. Hiervoor is meer nodig dan alleen maar een herinrichting”, luidt het.