Kritiek maar ook bijval voor mobiliteitsplan Jempi Welkenhuyzen

26 september 2020

09u45 1 Lanaken De oppositie heeft heel wat kritiek op het vervoerplan Limburg dat maandag a.s. op de gemeenteraad wordt voorgesteld. Tegelijk is er bijval bij de meerderheid, al zal men zich ook daar onthouden bij de stemming van het punt op de agenda.

Volgens Leo Joosten (V.B.) is het zeer spijtig dat de oppositie niet betrokken werd door de gemeentelijke mobiliteitscommissie in dit beleidsplan. “Lanaken wordt een zgn. mobipunt waar diverse openbare buslijnen samenkomen. Waarom heeft men dit punt destijds niet voorzien bij de nieuwe campus van het Heilig Hart College? En hoe zit het met de aanleg van een carpoolparking, een fietsenstalling, de aansluitende fietspaden en wegen voor het woon-werkverkeer. Niet duidelijk. Nog opvallend: men heeft grote verwachtingen van Spartacus. Maar die doet geen stations aan in Maastricht, Bilzen of Hasselt. Ook zullen tal van busverbindingen sneuvelen, die momenteel commercieel minder renderen. Wij pleiten voor een grondige aanpak, waarin een volledig verkeersplaatje past.”

Een zelfde kritiek horen we bij CD&V. Vera Jans spreekt zelfs over een dramatisch plan. “ Zo wordt o.a. lijn 64 afgeschaft, die elk half uur naar het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) rijdt. Een belangrijke bus voor wie er werkt, maar ook voor wie therapie volgt, bezoekers, familie en vrijwilligers. En er verdwijnen nog bushaltes in Lanaken-centrum en de deelgemeenten.”

Vervoer op maat

Volgens schepen van mobiliteit Sofie Martens (Open-Vld)is dit pertinent onjuist. “ Er komt vervoer op maat in de plaats en het OPZ wordt opgenomen in de busverbindingen tussen de ziekenhuizen in Limburg. Daarnaast worden de andere lijnen beter op elkaar afgestemd en zullen de hoofdlijnen zelfs twee keer per uur rijden.”

De oppositie stemt alvast tegen, de meerderheid onthoudt zich. “ We hebben bij de eerste kennismaking met het vervoerplan tal van opmerkingen gemaakt. Daarvan zijn er heel wat wat weggewerkt, maar er zijn nog pijnpunten”, aldus Martens.