Koninklijk koor Jubilate houdt er na 65 jaar mee op Jempi Welkenhuyzen

30 september 2020

15u17 0 Lanaken Het doek is gevallen voor koninklijk koor Jubilate. Het uitblijven van een nieuwe dirigent, maar vooral het coronavirus stak de groep stokken in de wielen. Het koor bestond 65 jaar.

“Als het aan ons lag, zongen we verder”, zegt Riet van den Broek, penningmeester en lid van de werkgroep. “Ons bestaan kostte de laatste jaren veel moeite. Eerst vielen de mannen weg, waardoor we uiteindelijk nog met 14 vrouwen overbleven, daarna stapte onze dirigent Frederik Verhooghe op. Hij kon carrière maken bij de gerenommeerde Maastrichter Staar. Na lang zoeken bood zich een dirigente aan, maar ze was vaak afwezig waardoor de motivatie slonk. En dan kwam corona, waardoor alle repetities wegvielen en het er naar uitziet dat we zeker tot de lente 2021 moeten wachten om nog samen te komen.”

Van den Broek is er het hart van in. De leden konden door de omstandigheden zelfs geen afscheid nemen van elkaar. “Ik heb de vlag en het (foto)archief overgedragen aan de Dienst Erfgoed van de gemeente. Jubilate was namelijk een zeer bekend koor: (internationale) festivals, eigen en georganiseerde concerten in binnen- en buitenland, Basilica, het is allemaal voorbij. Pijnlijk. Sommige leden hebben inmiddels een nieuw koor gevonden in de regio, andere dames zijn op leeftijd. Waarschijnlijk zal de Koninklijke Harmonie Weergalm der Maas ons repetitielokaal nu overnemen.”