Komst nieuwe windmolens in Lanaken zorgt voor onrust bij buurtbewoners Jempi Welkenhuyzen

25 oktober 2019

15u43 1

De vier bestaande windmolens in het industriepark in Lanaken worden vervangen door grotere modellen, én er komen drie extra molens bij. Dat heeft Electrabel besloten, zonder inspraak van de buurtbewoners. De huidige molens zijn na 14 jaar aan vernieuwing toe, zo oordeelt de energieleverancier. De bewoners van uit de omliggende woonkernen maken zich zorgen.

De nieuwe molens zouden maar liefst 120 tot 180 meter hoog worden. Dat is 40 meter hoger dan de molens die er momenteel staan. Aangezien de windmolens vlakbij de woonkernen van Smeermaas en Oud-Caberg (Maastricht) liggen, maken de bewoners van Lanaken zich grote zorgen.

Voor Caberg is er een infovergadering voorzien in januari 2020. Maar voor de inwoners van Lanaken, waar de molens in de achtertuin van de Maastrichterweg en de Nijverheidslaan komen, wordt er niets gedaan. Er is geen communicatie naar de bevolking toe.

Lawaai en slagschaduw

Er wordt in Maastricht geen grote hinder verwacht, maar Smeermaas denkt daar anders over. “Windmolens zorgen voor zoevende geluiden en een slagschaduw in huis en in de tuin. Dat is niet niks”, zegt Natacha Ummels (CD&V) uit Lanaken. Ze betreurt dat er nooit eerder iets werd meegedeeld over de nieuwe molens en dat de beslissing gemaakt werd zonder inspraak van de lokale bevolking. “Zo ga je niet met je bewoners om”, luidt het.

Naast de vervanging van de vier bestaande molens komen er overigens nog drie nieuwe windmolens bij in dezelfde buurt. De nieuwe molens zijn voorzien voor 2022.