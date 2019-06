Kom op tegen Kanker: Nelissen draagt ‘steentje’ bij! Jempi Welkenhuyzen

05 juni 2019

Het familiebedrijf Nelissen Steenfabrieken schenkt 2 500 euro aan Kom op tegen Kanker. Het geld wordt geschonken naar aanleiding van het bezoek van dorpsgenoten, werknemers en familie aan het nieuwe kantoor in Kesselt-Lanaken.

De drie CEO’s Jorissen, Gevers en Nelissen( vierde generatie) zetten hun kernwaarden ‘innovatie, co-creatie en duurzaamheid’ om in een maatschappelijk engagement, nl ‘ Kom op tegen Kanker’. “ Door innovatief onderzoek worden de overlevingskansen elke dag groter. Duurzame oplossingen kunnen enkel door bijkomende middelen te creëren.”

“ De opendeurdag telde zo’n 600 bezoekers. Daarvan krijgt iedereen wel eens van kortbij of veraf iets te maken met de ziekte en dus hebben we besloten 2 500 euro te schenken aan ‘Kom op tegen Kanker’, om zo ‘ons steentje’ bij te dragen aan een wereld zonder kanker. Bakkerij Nulens was ook van de partij en schonk 300 euro; “ luidt het.