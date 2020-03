Klimaatactieplan: ambitieus, maar

niet realistisch? Jempi Welkenhuyzen

04 maart 2020

0

De gemeente Lanaken heeft zopas haar klimaatactieplan (KAP) voorgelegd. Dat kwam tot stand in samenwerking met de Milieu- en Natuurraad (Mina) die mee aan het memorandum schreef. Onder de noemer ‘Allemaal CO2-neutraal tegen 2020' sluit men aan bij de slogan die de provincie Limburg hanteert.

Het KAP van Lanaken sluit aan op een vorige convenant uit 2011. Toen engageerde Lanaken zich om de CO2-uitstoot te doen dalen met minstens 20 procent tegen 2020. En nu wil men de uitstoot met minstens 40 procent terugdringen tegen 2030. “Huishoudens, openbaar vervoer en industrie deden het de afgelopen jaren goed, maar privévervoer, de tertiaire sector en de landbouw stootten meer CO2 uit”, vertelt schepen van Klimaatactie Christel Gorissen (SP.a-Groen).

Biolandbouw

“Daarom treffen we nu maatregelen die de negatieve effecten zullen verminderen of wegnemen. Ik denk onder meer aan het renoveren van het gemeente patrimonium op een energiezuinige en duurzame manier, door het gebruiken van duurzame uitrusting en installaties. We behouden de rentesubsidie voor gezinnen. Er komt een zitdag van het Energiehuis en we gaan (landbouw)bedrijven motiveren om een energiescreening uit te voeren”, gaat Gorissen verder.

“Voorts zullen we de korte keten en de biolandbouw promoten. Tot slot werken we aan de mobiliteit, met een duurzaam gemeentelijk wagenpark, promoten we autodelen en werken we een voetgangers- en fietsbeleid uit. Op vlak van lokale productie van herbruikbare energie, denken we onder andere aan windmolens. Dit zijn slechts enkele punten uit een 9 hoofdstukken tellend actieplan”, licht de schepen toe.

“Natte vingerwerk”

Johan Pauly (N-VA) is alleszins niet onder de indruk. “Het is een bestaand sjabloon dat hier en daar is aangepast. Er zitten enkele goede zaken in, zoals de energieaudits bij bedrijven of een andere visie op het woonbeleid in Lanaken, maar verder is het vooral natte vingerwerk. Je kunt wel een ambitieus plan vooropstellen, maar het moet ook realistisch zijn. En daar wringt het schoentje.”

CD&V deelt deze mening. “Het was beter geweest om lessen te trekken uit het vorige plan”, benadrukt gemeenteraadslid Vera Jans. “De ambitie om 20 procent minder CO2-uitstoot te realiseren is niet gehaald. Integendeel, we scoorden 3 procent meer! En nu is er weer meer van hetzelfde. Hoe gaan we het verschil maken?”

Schepen Christel Gorissen zal het KAP donderdag om 19.30 uur toelichten in het cultuurcentrum.