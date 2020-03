Kleine grenspost Smeermaas gaat dicht! Jempi Welkenhuyzen

22 maart 2020

14u20 0

Maandag om 12 uur gaat de zgn . ‘Kleine Grens’ bij de Brugstraat in Smeermaas dicht. Ook worden de sluipwegen tussen Lanaken en Maastricht aangepakt. De overgangen aan de ‘Grote Grens’ bij de Maaseikersteenweg en ook de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt blijven open.

Deze grenzen blijven open voor verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer, mantelzorg, co-ouderschap en dierenwelzijn. Door het sluiten van de ‘Kleine Grens’ en de sluipwegen dicht te zetten, kan de politie efficiënter en effectiever de grensovergangen controleren, luidt het.

“We plaatsen betonnen jerseys. Fietsers en voetgangers kunnen passeren. Deze maatregel is noodzakelijk omdat we vaststellen dat een groep mensen hardleers blijft en nog steeds gaat winkelen in Maastricht. Dit zijn geen essentiële verplaatsingen. We handelen in functie van vaststellingen op het terrein, “ aldus burgemeester Marino Keulen (Open Vld)

Tot nu toe trad de politie sensibiliserend op, straks gaat men op de bon. Zaterdag moesten 500 autobestuurders rechtsomkeer maken naar ons land. Maar evenveel Nederlanders werden richting Maastricht gestuurd.

“ De hardnekkigheid is aan beide zijden van de grens even groot, “ schudt Keulen het hoofd.