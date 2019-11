Klanten cafetaria tennishal staan in de kou Jempi Welkenhuyzen

21 november 2019

Sinds de opening van het winterseizoen is het cafetaria van de tennishal meer gesloten dan open. Buiten het weekend zijn de openingsuren meestal beperkt tot de avonduren.

De tennishal is nochtans de enige winstgevende sportaccommodatie van de gemeente. Daarom bindt raadslid Rudi Mechels (CD&V) de kat de bel aan. “Men laat een vereniging van 700 leden vaak letterlijk in de kou staan. Het is een structureel probleem. Er wordt geen vervanging gezocht voor een langdurige zieke bediende. Voor de zgn ‘après tennis’ overdag wordt doodleuk verwezen naar het cultuurcafé om de hoek. En ouders wachten nu op hun kinderen naast de tennisbaan of keren terug huiswaarts. Het overige personeel krijgt alleen maar klachten en wordt aan zijn lot overgelaten.

In de wandelgangen vernemen we dat men het cafetaria wil privatiseren. “ Er wordt gezocht naar een zelfstandig uitbater, “ luidt het, “misschien is er interesse van de exploitant van T.C. Lanaken om het cafetaria van de tennishal erbij te nemen. Hun buitenterrein ligt in deze periode grotendeels stil.