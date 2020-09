Klant (35) die door het lint ging in ijssalon omdat hij mondmasker moest dragen riskeert zes maanden cel : “Excuses, ik ben fout geweest”

Lanaken

De dertiger die vorige maand in het ijssalon Mario’s Ice in Rekem in het bijzijn van zijn twee kindjes door het lint ging omdat hij tegen zijn zin een mondmasker moest dragen riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro voor zijn gedrag. Hij wierp een metalen servethouder door de zaak en stampte het plexiglas aan diggelen. Voor de strafrechtbank was de man een stuk rustiger. “Ik wil mij excuseren, ik ben fout geweest.”