Kindjes met leerachterstand door corona kunnen terecht in de Lanakense zomerschool Jempi Welkenhuyzen

16 juni 2020

10u23 1 Lanaken De gemeente Lanaken gaat van 10 tot 21 augustus een zomerschool organiseren. Die vindt plaats op drie locaties: het Cultureel Centrum Lanaken, VBS ‘t Bieske in Gellik en de gemeentelijke basisschool in Rekem. De lessen lopen van 8.30 uur tot 15.30 uur.

Alle scholen kregen daarover deze week een e-mail. In de voormiddag buigen de leerlingen van het eerste, tweede en vijfde leerjaar zich over taal, rekenen en/of Frans. In de namiddag is er verrijking via sport, spel en cultuur. Diverse scholen tonen interesse. Leerkrachten aangevuld met studenten en afgestudeerden van de lerarenopleiding en de opleiding logopedie zullen lesgeven. Het gaat telkens over twee begeleiders per klasgroep van tien tot veertien leerlingen.

Men viseert in eerste instantie een 140-tal ‘prioritaire leerlingen’. Dat zijn kinderen met een leerachterstand. Zij worden door de zorgleerkracht en de directie gestimuleerd om zich in te schrijven. Aan de hand van een infofiche worden hun problemen opgevolgd. Daarnaast is er nog plaats voor 45 extra kinderen.

Leerkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding bovenop hun salaris, studenten krijgen een contract. Daarvoor is een provinciale toelage aangevraagd. Voor meer info kan men terecht bij Magda Vankan, dienst flankerend onderwijs, via 089/73.98.21.