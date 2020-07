Kindje besmet in kinderdagverblijf ‘t Blommeke Jempi Welkenhuyzen

22 juli 2020

17u38 0 Lanaken Er is een besmetting vastgesteld van een kindje in het gemeentelijk kinderdagverblijf ‘t Blommeke in Lanaken. Het kind is voor 14 dagen in quarantaine. De kinderdagopvang blijft voorlopig open. Alle ouders zijn ingelicht. Het OCMW volgt de zaak op in nauw overleg met Kind & Gezin en de dienst Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Momenteel verblijven er een 30-tal kinderen tot drie jaar in het dagverblijf. Er is een capaciteit tot 48 baby’s en peuters, maar omwille van de vakantie is men momenteel niet volzet.

“ Voorlopig blijft ‘t Blommeke open, “ aldus burgemeester Marino Keulen (Open-VLD) “ Pas wanneer er een tweede besmetting wordt genoteerd, uit een andere bubbel, moet het dagverblijf dicht. Dit toont wel aan dat corona geen generatieziekte is, maar iedereen kan treffen. We betalen helaas nu de prijs van het minder gedisciplineerd gedrag de laatste weken. Let wel, dit is absoluut geen aanval naar de ouders van dit kindje. Het is een algemene vaststelling. De strijd tegen covid-19 is nog lang niet gewonnen!”