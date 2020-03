Kinderen uit Nederland niet meer welkom in Belgische opvang Jempi Welkenhuyzen

Wegens verscherpte Corona maatregelen is het niet meer toegestaan dat kinderen , die in Nederland wonen, nog worden opgevangen in ons land. Dus ook niet in scholen.

“ Nu de grenzen gesloten zijn met Nederland wordt het sowieso onmogelijk om kinderen uit Maastricht naar onze school te brengen, “ aldus directrice Paola Vecchio van Basisschool Aan de Basis. Interimcollega Marina Keulers beaamt dit.

Afgelopen week ving Aan de Basis nog 12 kinderen uit Nederland op, tegenover 1 Belgisch kind. Maar dat mag nu niet meer. De scholen hopen op begrip.

“ Dit is een maatregel van het agentschap Kind & Gezin. Die geldt voor heel Vlaanderen. We moeten deze regel toepassen, net zoals alle grensgemeenten dat doen, “ aldus burgemeester Marino Keulen (Open - Vld)