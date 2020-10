Kinderboerderij Pietersheim zoekt nieuwe conciërge Jempi Welkenhuyzen

07 oktober 2020

08u55 0 Lanaken Domein Pietersheim heeft een vacature geopend voor een gemotiveerde conciërge op de kinderboerderij. Het is niet zomaar een job vermits hij of zij tevens het visitekaartje wordt van de site.

Tot de werkzaamheden behoren het openen en sluiten van de toegangspoorten, aandacht hebben voor zwerfvuil, fungeren als aanspreekpunt buiten de kantooruren en adequaat kunnen optreden bij calamiteiten. Daarnaast is er uiteraard de nauwgezette zorg voor de dieren tijdens het weekend en de feestdagen. Tenslotte is men de contactpersoon voor het vakantiehuis. In ruil hiervoor staat er een instapklare conciërgewoonst ter beschikking.

Katrijn Vrancken, diensthoofd Toerisme en Domein Pietersheim: “ De conciërge krijgt geen loon, wel een woonst. Men mag daarnaast dus nog een job uitoefenen, zolang de afspraken met ons worden nagekomen. Sollicitanten mogen zich melden tot 1 november e.k. We nodigen de kandidaten nadien uit voor een gesprek, waarna de procedure verder haar gang gaat. Er is momenteel reeds 1 geïnteresseerde. ‘

Meer info: katrijn.vrancken@lanaken.be