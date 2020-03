Kickboksers redden oudere vrouw van overvallers: “Ons negatieve imago klopt helemaal niet” Marco Mariotti

04 maart 2020

17u49 12 Lanaken Twee kickboksers uit Limburg hebben een bejaarde vrouw gered nadat ze werd aangevallen door overvallers. Het duo achtervolgde de daders en wist hen in bedwang te houden. “Kickboksers komen te vaak negatief in het nieuws”, vindt Jöel Sorrano, die eigenhandig een van de overvallers overmeesterde.

Maandag liepen Joël Soranno en Thierry Speth in Maastricht over straat. De twee die vaak in Lanaken trainen en actief zijn in de sportwereld, hoorden plots in de verte een dame beroofd worden. “We hoorden een hoop kabaal achter ons en toen we ons omdraaiden, zagen we een oudere vrouw op de grond liggen", vertelt Joël uit Lanaken. “Een bewakingsagent die vlakbij was ging het gevecht aan met de twee overvallers.” De twee verdachten konden echter ontsnappen, terwijl de dame gewond op de grond lag.

De agressors zetten het op een lopen, maar hadden niet gerekend op de snelle reactie van de twee kickboksers. “We zijn op de scooter gesprongen en hebben de achtervolging ingezet. Dat duurde even, we hebben de hele omgeving uitgekamp. Uiteindelijk troffen we de twee aan achter een container.”

Joël en Thierry twijfelden geen minuut en probeerden de twee te overmeesteren. “Ik heb eentje meteen in een klemhouding op de grond gelegd. Beide heren verzetten zich hevig. Een van hen slaagde er zelfs in om tot twee keer toe te ontsnappen. Maar telkens konden we hem overmeesteren.”

Negatief in het nieuws

De politie was intussen ingeschakeld en was na een tiental minuten ter plaatse. “Toen de agenten arriveerden hadden ze nog geen aanklacht tegen de mannen en konden ze niet meteen overgaan tot arrestatie, met als gevolg dat wij die heren nog eens 10 minuten in bedwang moesten houden”, vertelt Jöel.

“Uiteindelijk heeft dat hele verhaal anderhalf uur geduurd met wat schaafwonden als gevolg. We waren helemaal doorweekt van de regen.” De twee helden zijn een beetje teleurgesteld. “We zijn blij dat we de daders hebben ‘gepakt’, maar de politie bedankte ons niet eens. Kickboksers komen erg vaak negatief in het nieuws, maar als we twee straatrovers tegenhouden hoor je niemand”, klinkt het.

Kleerscheuren

“De daders bleken twee Belgen, afkomstig uit het Luikse. Een van hen bleek cocaïne op zak te hebben en werkte zelfs een deel weg voor de politie aankwam. We zijn al blij dat we er enkel met kleerscheuren van afkomen”, besluit Joël.