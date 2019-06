Kersvers Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) uit Lanaken zit vast in lift en mist bijna eedaflegging Dirk Selis

18 juni 2019

16u02 0 Lanaken De 124 leden van het Vlaams Parlement hebben deze namiddag de eed afgelegd in de handen van tijdelijk voorzitter Herman De Croo, maar Vera Jans was er bijna niet bij geweest. “Ik had met mijn man, mijn medewerker en ouders geluncht en ging netjes op tijd naar de plenaire zitting voor mijn eedaflegging. Maar dat was zonder de haperende lift van het Vlaams Parlement gerekend”, vertelt het opgeluchte 41-jarige parlementslid voor CD&V, Vera Jans uit Lanaken.

“Ik kon via de alarmknop aangeven welke lift het was. Maar omdat ik mijn eed tijdig moest afleggen, kon men niet wachten op de firma die moest komen en heeft men de deuren opengebroken. Gelukkig startte de plenaire vergadering enkele minuutjes later en kon ik nog op tijd mijn eed afleggen”, zegt Jans. Of ik bang was? “Neen, alleen maar bang om mijn eedaflegging te missen. Gelukkig kon ik Herman Decroo nog tijdig op de hoogte brengen.”