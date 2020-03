Kerk wordt Café voor Broederlijk Delen Jempi Welkenhuyzen

08 maart 2020

Wanneer je als pastoor ‘Gust’ heet en een speciaal bier dezelfde naam draagt, dan is de link snel gemaakt. Zeker als je daar nog een goed doel kunt aan koppelen. En dus vormde de Sint-Lambertuskerk van Neerharen het decor voor een degustatie na de mis.

Pastoor Vanherck, in de volksmond beter bekend als Guske, gaat wekelijks nog voor in een bomvolle kerk. Met zijn krasse 81 jaar geniet hij zelfs nog van een goed pintje. En dat delen voor Broederlijk Delen, mooier kan niet.

“ Er zaten zeker 170 gelovigen in de kerkdienst, “ vertelt de eerwaarde, “ Een deel ervan mochten we begroeten achteraan in de kerk voor een aperitief op zondag. “

De verkoop gaat naar Broederlijk Delen die een project rond her-verdelen in het Zuiden op het programma heeft staan. “ De opbrengst gaat naar boeren in Senegal, Congo en Columbia. Door te delen brengt men verandering in hun leven, “luidt het.