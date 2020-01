Kasteel Pietersheim zilver op Meetings Awards Jempi Welkenhuyzen

27 januari 2020

Zopas werden in het Nederlandse Ede de Events en Meetings Awards uitgedeeld voor de Lage Landen. Kasteel Pietersheim haalde zilver voor haar locatie in België. Winnaar in ons land is Molenhof Ravels.

De Meeting Awards zijn een erkenning voor sterlocaties in ons land en Nederland. Ze worden uitgedeeld door het vaktijdschrift Meetings dat hotel-, event-, vergader- en congreslocaties in de kijker stelt. Pietersheim telt 14 kamers, 2 feestzalen en een lounge met bar. Het kasteel wordt beheerd door Event Management Group. Experts uit de branche, gastervaring, aard van locatie en evenementen liggen aan de basis van de Award uitreiking.

B.Limburg doet het overigens uitstekend in de sector want ook Domaine La Butte aux Bois (Neerharen), Hotel Mardaga in As (vergaderlocatie) en de Landcommanderij Alden Biesen (Congreslocatie) deelden in de prijzen.