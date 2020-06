Karin Thijs wordt nieuwe N-VA voorzitter in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

17 juni 2020

12u30 0 Lanaken Karin Thijs wordt de nieuwe voorzitter van N-VA Lanaken. Ze volgt Peter Clauwers op die de voorbije vier jaar de lokale groep heeft geleid. Lauwers kon niet aanblijven wegens verhuis naar Houthalen-Helchteren. Thijs was eerder ondervoorzitter.

“ Ik zal mijn taak met veel enthousiasme uitvoeren, aangezien ik in Anne-Marie Langmans en Natascha Pernet twee partners in crime krijg. Zij worden respectievelijk ondervoorzitter en secretaris. Daarmee zijn we in Lanaken de eerste partij met vrouwen aan de top. “

De partij zegt op de ingeslagen weg verder te gaan in Lanaken. Vanuit de gemeenteraad wenst de N-VA fractie bij monde van Johan Pauly de nieuwe voorzitter alle succes . “ Daarbij blijft Peter Clauwers altijd welkom op onze events en vergaderingen.