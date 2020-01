Kapvergunning voor Molenweideplein Jempi Welkenhuyzen

20 januari 2020

16u51 2 Lanaken Eind januari worden de bomen op parking Molenweideplein vervangen. De huidige bomen zijn oud en aangetast. Bewoners vragen intussen ook om extra verlichting te voorzien op het plein.

De bestaande bomen zijn oud en aangetast door de letterzetter. Dat is een kever die via de schors naar binnen dringt. De bomen worden tussen woensdag 22 en vrijdag 24 januari gekapt. Daarna komen er in totaal 35 nieuwe tulpen-, amber- en lindebomen in de plaats. De heraanplanting staat van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 januari op het programma. De parkeervakken, die grenzen aan de gazonstrook, kunnen tijdens het kappen niet worden gebruikt.

De bewoners van het plein vragen of er bij de bankjes onder de bomen enkele lichtpunten kunnen worden geplaatst. Dat is handig om rommel en drollen te ruimen en bevordert het veiligheidsgevoel ‘s avonds, luidt het.