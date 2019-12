Jumbo opent tweede Limburgse filiaal in Rekem MMM

04 december 2019

09u47 0 Lanaken Alleen maar blije gezichten deze morgen in Rekem langs de Steenweg. De Jumbo opende er de deuren met veel toeters en bellen.

Wie voortaan vanuit Lanaken richting Maasmechelen rijdt kan zich ter hoogte van de Rekem aan iets meer file verwachten dan gewoonlijk. De Jumbo opende er haar deuren en dat lokte nu al héél wat bezoekers. “We hebben bloemen voorzien voor 300 bezoekers", klinkt het bij Jumbo. En die gingen bijna allemaal de deur uit.

De Nederlandse keten moet voor een kleine aardverschuiving zorgen in de supermarktwereld. Voor het Maasland regio Lanaken-Maasmechelen zal na Jumbo ook Albert Heijn een vestiging openen in de M2 in Eisden.