Juf in quarantaine geeft les van huis uit Jempi Welkenhuyzen

09 oktober 2020

15u35 1 Lanaken Juf Kim, leerkracht in de gemeentelijke basisschool in Rekem geeft momenteel les van huis uit, terwijl haar 27 leerlingen in de derde klas op de schoolbanken mee volgen via het Smartboard. De juf voelde zich niet lekker en liet zich testen op het coronavirus. In afwachting van het resultaat blijft ze in quarantaine.

Doel is de leerlingen toch naar school te laten komen. De kinderen vinden het jammer dat ze er niet is. Het is anders, zeggen ze, want een juf die echt in de klas staat, is toch handig. Je kunt er meteen iets aan vragen als je iets niets begrijpt.

Volgens directeur Marleen Slootmaekers zijn de kinderen zeer flink. “ We geven hen het vertrouwen, ze doen zeer goed hun best. Dat merk ik als ik even binnenloop. En de deuren staan open, dus de collega’s merken wel wanneer er iets loos is in de klas. Maar mocht de juf volgende week nog afwezig blijven, dan zetten we waarschijnlijk een secretaresse in voor vast toezicht.”

Momenteel kent de school geen besmetting, noch bij het team, noch bij de kinderen. “ We zijn opgestart in code oranje en houden ons zeer strikt aan de maatregelen”, klinkt het. De gemeentelijke basisschool in Rekem telt 500 leerlingen en 2 vestigingen.