Jos Gilissen schenkt gratis frietaardappelen aan minderbedeelden. Jempi Welkenhuyzen

22 februari 2020

Vastenavond is het feest van en voor het volk. Wie naar de optocht vertrekt, legt best een stevige ‘fond met friet’. Maar zelfs voor een zak frites heeft niet elk gezin de financiële middelen. Daarom kreeg landbouwer Jos Gilissen (Oud-Caberg) het nobel idee om minder bedeelde families een zak aardappelen te schenken. Dat doet hij via de Lanakense Facebookgroep ‘Zonder Honger Naar Bed’.

“ Super lief, “ vindt Patricia De Schrevel-Weetink, die de groep beheert. “ We krijgen 33 zakken van 10 kg Jellie-aardappelen om gratis weg te geven aan mensen uit Groot-Lanaken en Zutendaal die kansarm zijn.”

“ Het was een gekke ingeving, “ vertelt boer Gilissen, zelf een fervent carnavalist. “ Een aardappel vult goed. En een maag die niet jeukt is een wereld van verschil, hé.”

Volgens Patricia is er veel verdoken armoede in de regio. Heel wat mensen reageren via een privébericht op haar Facebook account. “ Wij zoeken dan uit of het een structureel, dan wel tijdelijk probleem is. We zijn geen profi’s, eerder een opstapje naar de dienst Welzijn.”