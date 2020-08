Johnny Rutten start PDG op: de Progressieve Democratische Groep Jempi Welkenhuyzen

17 augustus 2020

11u21 0 Lanaken In tijden waar de doorsnee mens het politieke spel stilaan beu wordt, start Johnny Rutten in Lanaken een nieuwe groep op: PDG. Dat staat voor Progressieve Democratische Groep. Volgens Rutten een groep die niet partijgebonden is die gebeurtenissen of tekorten in de Lanakense samenleving naar buiten gaat brengen vanuit een libertijns gedachtegoed.

Johnny Rutten is gelinkt aan de N-VA. En daar nijpt het schoentje. “Indien je partijgebonden bent, moet je steeds rekening houden met die partij of je verantwoorden waarom belangrijke elementen verdwijnen of niet bespreekbaar zijn. PDG kent een achterban die zich in de beginfase niet bekend wenst te maken. Wij willen de burgers vrij laten spreken of melding maken over items via de sociale en andere media. Doel is te komen tot een toekomstvisie voor Lanaken vanuit de basis, zodat meerderheid of oppositie ermee aan de slag gaan”, aldus spreekbuis Rutten.

“PDG is een groep die zich na de verkiezingen heeft afgescheurd van de N-VA. Men was teleurgesteld in het globale en ook het persoonlijke resultaat. Er waren veel verwachtingen die niet werden ingevuld. Iedereen heeft het recht zich te verenigen of te profileren als groep of project. Uiteraard zetten ze zich met deze vereniging buiten de N-VA. Verder wens ik hen succes in hetgeen ze gaan doen", klinkt het bij N-VA fractieleider Johan Pauly.