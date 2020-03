Jochen, piloot van privéjets, heeft het in coronatijden drukker dan ooit: “Tijdens vlucht blijf ik wel veilig in de cockpit” Jempi Welkenhuyzen

20 maart 2020

10u27 2 Lanaken De luchthaven van Bierset bij Luik, donderdagnacht. Vijf miljoen mondmaskers worden er aangevlogen door ASL Airlines, een Hasseltse vliegmaatschappij. Geen maatschappij waar u doorgaans mee op vakantie gaat, wel eentje die privévluchten met zakenjets doet. En in volle coronacrisis hebben ze het drukker dan ooit.

Heel wat vliegmaatschappijen schrappen dezer dagen vluchten, maar ASL moet z’n meer dan dertig vliegtuigen quasi continu inzetten. “We zetten onze eigen vloot in, maar charteren ook toestellen”, zegt ceo Philip Bodson. “Al vliegen we het gros van de vluchten nog altijd met onze Embraers, die een capaciteit tot 42 stoelen hebben. Hoeveel dat kost? Hangt ervan af. Maar reken bijvoorbeeld voor een retourtje Londen in een vierpersoonsjet maar op zo’n 6.500 euro.”

Eén van de piloten bij ASL is Jochen Zimmermann. Afkomstig uit Lanaken, maar tegenwoordig een Tongenaar. Hij vliegt nu al tien jaar voor de Hasseltse maatschappij. “De laatste weken zijn alle vliegtuigen constant in de lucht”, vertelt hij. “We repatriëren heel wat mensen die anders vast zouden zitten in het buitenland. Zo hebben we deze week nog dertien mensen teruggehaald uit Marrakech, en gisteren (donderdag, red.) heb ik dan weer vijf mensen opgepikt op Gran Canaria. Of zo’n vlucht vanuit Marokko duur is? Vlot 50.000 euro. Niet goedkoop, maar je geraakt wel thuis.”

Stand by

Evident is het niet, zo’n leven als privépiloot. Zeker niet in coronatijden. “Ik sta op vaste tijdstippen stand-by”, legt Jochen uit. “Dan kunnen ze me bellen en moet ik me klaarmaken en naar de luchthaven — doorgaans Bierset of Maastricht — vertrekken. Intussen wordt het vliegtuig klaargemaakt, wat dezer dagen betekent dat het ook volledig ontsmet moet worden. Stel dat we dan naar Gran Canaria vliegen, dan duurt dat al snel 4,5 uur.”

Of hij in deze tijden dan geen angst heeft om besmet te worden? “Elke passagier ondertekent een gezondheidsverklaring, maar je weet natuurlijk nooit, hé. De symptomen duiken niet altijd meteen op, en we zitten wel samen in een aluminium buis. Al neem ik nu wel maar vijf personen aan boord in een toestel dat plaats biedt aan negen reizigers. En ik verlaat de cockpit niet. Na de vlucht wordt alles bovendien opnieuw ontsmet.”