Jochen Leën, brengt topcollectie edelstenen naar Lanaken. Jempi Welkenhuyzen

20 februari 2020

Vorig jaar haalde Jochen Leën nog exclusieve dino’s en unieke edelstenen naar Lanaken. Dit keer pakt de Lanakenaar uit met een National History tentoonstelling in Domaine La Butte aux Bois. Hij brengt er edelstenen, mineralen en kristallen. De expo loopt parallel met de TEFAF-beurs in Maastricht en is van bijzonder hoog niveau.

Afgelopen jaar was Leën reeds te gast met deze prestigieuze tentoonstelling tijdens Art Basel Miami Beach waar de Lanakenaar een pop-up uitbaatte. Hiervoor onderhoudt hij nauwe contacten met de mensen van Prairie House in Florida. Volgens Leën sluit hun filosofie perfect aan en is het een droomlocatie om er juwelen en objecten te kunnen tonen.

Daarnaast werkt de Lanakenaar samen met Granada Gallery in Tucson, waarvan hij vestiging opende in Antwerpen. Hierdoor kan Leën zeldzame edelstenen, fossielen en mineralen brengen in de thuisbasis Lanaken. TEFAF loopt van 7 tot en met 15 maart e.k.