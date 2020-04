Jeugdhuis Jouwes bouwt digitaal feestje Jempi Welkenhuyzen

24 april 2020

10u40 0 Lanaken Een feestje bouwen in je eigen kot? Elke vrijdag, zaterdag en zondag organiseert Jeugdhuis Jouwes uit Gellik een livestream met lokaal dj talent, waarbij jongeren thuis kunnen genieten van de beste beats. De livestream is te volgen op Twitch en op YouTube.

Elke vrijdag wordt er gestart om 19 uur. Zaterdag en zondag draaien de dj’s non-stop van 11 uur tot 1 u ’s nachts en ze doen dat elk vanuit hun eigen kot. “Er zijn in het weekends geen events. Daarom willen wij, samen met de gemeentelijke jeugddienst en het Jouwes Gellik, zorgen voor een virtuele party”, aldus organisatoren Kris van den Broek en Roy Claessen. “Doel is jongeren in het weekend binnen te houden. Dj’s van Lanaken werden gevraagd of ze wilden livestreamen. Het concept bleek meteen een succes met meer dan 500 unieke kijkers vorig weekend. We startten enkele weken geleden met enkele dj’s en intussen telt de lijst zo’n 30 platendraaiers van Lanaken en omstreken. De jongste dj is 14 jaar en de oudste 44.”

“We steken hier de laatste weken al onze vrije tijd in. De jeugdhuizen blijven nog lange tijd dicht en de jongeren moeten hun gezond verstand gebruiken en hun ding thuis doen. Door onze livestream willen we daarmee helpen. We blijven de komende periode streamen in het weekend en we bekijken de mogelijkheid om het ook op weekdagen te organiseren.” Een party in je living ? Luister dit weekend live op www.twitch.tv/jeugdhuisjouwes of kijk op de sociale media. Meer info via kris@immovdb.com.