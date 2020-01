Jetonactie Carrefour brengt ruim 2.000 euro op Jempi Welkenhuyzen

22 januari 2020

21u41 0 Lanaken Carrefour Market Smeermaas en Lanaken organiseerden een jetonactie om basisscholen te steunen. Daarvan werden de resultaten bekendgemaakt. De actie bracht 2.124 euro op. Acht scholen mochten een cheque in ontvangst nemen.

Uitbaters Wilfried Collas en Boris Mechels schonken 0,05 euro per aankoopschijf van 20 euro in de vorm van jetons. Die konden de klanten deponeren in een urne voor de school van hun voorkeur. De school met de meeste jetons zag dat bedrag verdubbeld. Winnaar werd basisschool Jan Rosier Lanaken, gevolgd door Aan de Basis Smeermaas.

“Onze leerkrachten doen vaak iets rond gezonde voeding in de klas of bakken iets met de kleuters”, vertelt directeur Paola Vecchio van Aan de Basis. “Nu kunnen ze hun aankopen van de cheque aftrekken. Dat scheelt in de schoolkas.”

“Met de actie wilden we steun en waardering uitspreken voor het werk van de leerkrachten", besluit Boris Mechels.