Jean-Pierre meet schade op nadat stoppen doorslaan bij buurman, die langer in de cel blijft Jempi Welkenhuyzen

29 september 2020

12u24 0 Lanaken Zes dagen nadat de Zes dagen nadat de dolgedraaide R.H. de Edgard de Caritatstraat in rep en roer zette , is zijn overbuur er nog niet goed van. Heel zijn gevel werd beschadigd, toen bij R.H. de stoppen doorsloegen en hij zijn hele huis begon af te breken. De averij is niet te overzien en de verzekering maakt intussen een bestek op.

Toen een deurwaarder, onder politiebegeleiding, een vonnis kwam betekenen, ging R.H. door het lint. Hij smeet een brandbom naar beneden en begon zijn huis af te breken. Al wat hij los kreeg, gooide hij op straat of tegen de gevel van de overbuur. De speciale eenheid van de politie kon hem uiteindelijk inrekenen en overbrengen naar de zone CARMA in Genk, waar hij aangehouden blijft. De woesteling verwondde in het tumult ook twee Lanakense politie-inspecteurs, waardoor ook de zone LaMa betrokken partij is.

Ik weet echt niet wat die man bezielde om zo tekeer gaan. Ik had alleszins geen ruzie met hem. Hij zei altijd goeiedag tegen me Overbuur Jean-Pierre Panis

“Ik weet echt niet wat die man bezielde om zo tekeer te gaan. Ik had alleszins geen ruzie met hem. Hij zei me altijd goedendag”, zegt Jean-Pierre Panis. “Maar kijk eens naar de ellende die hij heeft aangericht door zomaar alles naar buiten te smijten. Heel mijn gevel moet opnieuw worden bepleisterd en geschilderd. Het was nog maar pas gedaan. Ik heb twaalf nieuwe pannen moeten steken in het dak, de brandweer heeft goed geholpen. De dakgoot is gedeukt, een raam in de living is ingegooid, de vensterbanken zijn stuk, de stoep vol verf en zo kan ik nog wel doorgaan...”

Offertes

Panis wacht intussen de offertes af voor de herstellingen. Waarschijnlijk komt zijn verzekering tussen in de beschadigingen. Intussen laat de familie van de dolle man weten de gebeurtenissen erg te betreuren. “We hopen dat hij hulp krijgt, want dit was niet normaal.”