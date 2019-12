Jean-Pierre Hermans ontvangt ‘Orde van de Bessem’ Jempi Welkenhuyzen

01 december 2019

11u45 0 Lanaken Tijdens de Pronkzitting van de Raod van Laon tot Aoke werd de ‘Orde van de Bessem’ uitgereikt. Dat is een gegeerde onderscheiding voor een persoon die zich in Lanaken inzet voor het carnavalsgebeuren. Vaak gaat het om een verdienstelijke sponsors, maar dit keer liep het anders. De Raod schonk het ereteken aan Jean-Pierre Hermans.

Velen kennen Jean-Pierre als voormalig VCLB-begeleider. Ook is de man al jaren hoofdredacteur van de Bèssemgazet, dé jaarlijkse carnavalskrant, waarin de lokale politiek op de korrel wordt genomen. Als CD&V-raadslid in de gemeente- en de politieraad is hij daar uiteraard goed voor geplaatst. Daarnaast is Hermans ook dirigent van het Hermenieke Jus te Nève. Dat gezelschap viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan.