Jean-Marie leeft voor de ‘Vastelaovend’ Jempi Welkenhuyzen

12 februari 2020

08u13 0

Toen Jean-Marie Haesen in 1998 prins carnaval werd, kreeg hij de microbe goed te pakken. Vanaf dan af verzamelde hij alles wat met het ‘vijfde seizoen’ te maken had. Tot zelfs in Duitsland toe.

“Wijlen Opa Giel Slootmaekers stichtte C.V. De Grenspumpelère. De pins op zijn jas fascineerden me. Dit bleef sluimeren tot ik zelf prins werd. Toen is de verzamelwoede begonnen.”

Het bleef niet bij pins, maar ook prinsenpakken, zeldzame comitémedailles, sjalen, oude foto’s, fonoplaten en cassettes, maskers en wijnen, kregen een plaats in de kijkkasten van Haesen. Hij reist ervoor door heel de Limburgse gouw, maar ook naar Aalst, de Oostkantons, Keulen tot Düsseldorf toe. Dit jaar staat Aken op het programma.

“ Op de zittingen en bij de optochten kan ik uitwisselen en ruilen. Er zijn schenkingen en deels koop ik aan. Er kruipt tijd en geld in. Een inkomkaart in Keulen gaat van 34 euro tot 150 euro, een pilsje algauw 3.70 euro. Ik heb het ervoor over. Het leeft er nog intenser dan bij ons. En er zijn al mooie privé vriendschappen uit ontstaan.”

“