Jasper Paulissen voert corona postkaartactie Jempi Welkenhuyzen

13 april 2020

Verstuur een postkaart voor Pasen. Tover een glimlach op iemands gezicht en steun een goed doel. Onder dat motto lanceerde Jasper Paulissen een oproep op Bruzz.tv. Paulissen maakte van zijn reisfoto’s mooie postkaarten die hij online verkoopt. De opbrengst gaat naar Artsen Zonder Grenzen (AzG)

Paulissen is afkomstig van Lanaken maar woont sinds enige tijd in Brussel. Met zijn ‘corona-actie’ wil hij AzG een hart onder de riem steken, vermits de organisatie nu ook dokters het land instuurt naar de woonzorgcentra en ook bij Tour & Taxis in Brussel daklozen bezoekt. “ Omdat we door covid-19 in ons kot moeten blijven, leek het een goed idee via deze fotokaart iedereen te laten weten dat we het goed stellen en dat we aan elkaar denken, “ vertelt Jasper. De postkaarten zijn gedrukte foto’s van reizen die hij ondernam naar Latijns Amerika, Australië en Afrika. De kaarten zijn inclusief postzegel. Er zijn diverse pakketjes. Paulissen hoopt 5000 stuks te verkopen, zodat hij een opbrengst van 3500 euro kan schenken aan de organisatie AzG. Afgelopen weekend stond de teller op 1134 verkochte exemplaren. Voor meer info: postcardsagainstcovid19.com of info@jasperpaulissenfotografie.be