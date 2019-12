Jaarboek: kroniek in woord en beeld Jempi welkenhuyzen

20 december 2019

09u57 1 Lanaken Nog vlug een cadeautje voor onder de kerstboom? Dan is het Jaarboek 2018 misschien een tip. De kroniek van wat er vorig jaar reilde en zeilde in de gemeente werd voorgesteld bij Sportoase Montaignehof.

Een jaarboek in print uitbrengen, is intussen traditie in Lanaken. Toch is dat geen evidentie meer in een digitale wereld. Maar het boek blijft behouden, aldus uitgever Mark Geenard, omdat mensen graag terug in de tijd bladeren en zien hoe hun buurt verandert of wat er uit het straatbeeld is verdwenen.

De redactie maakte een selectie uit het brede aanbod, dit keer kreeg de maand oktober extra aandacht wegens de gemeenteraadsverkiezingen. Ook steeds prominent aanwezig zijn de jubilea.

Het Jaarboek 2018 telt 176 pagina’s, in full-colour en kost 19.50 euro.