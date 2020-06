Jaar cel met uitstel voor man (37) die minderjarige jobstudente in het gezicht spuwt: “Bijzonder verwerpelijk in deze coronatijden” VCT

12 juni 2020

16u00 0 Lanaken Een 37-jarige man uit Lanaken is veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel omdat hij op 24 april een minderjarig meisje, dat in de Carrefour als jobstudente de winkelkarren ontsmette, in het gezicht spuwde. “Bijzonder verwerpelijk met het coronavirus als besmettelijke sluipmoordenaar”, oordeelde de strafrechter.

Volgens de aanklager, die de straf vorderde, waren de camerabeelden van die dag duidelijk. “Hij is om 11 uur aangekomen, heeft zich onmiddellijk agressief opgesteld en gespuwd. Ook in de winkel zelf heeft hij daarna nog amok gemaakt. Hij heeft een winkelbediende uitgescholden en op de grond staan spuwen en kokhalzen. Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar.”

De dertiger is gekend bij het winkelpersoneel en kwam vaker onder invloed van drugs of alcohol naar de supermarkt. Naast de celstraf van een jaar, legde de strafrechtbank hem ook een geldboete op van 800 euro.

Ernstige vrees

“Hoewel het spuwen in het gezicht van een medemens in elke omstandigheid een bijzonder verwerpelijke daad is, geldt in deze coronatijden eens te meer dat de beklaagde hoorde te weten dat daardoor ernstige gevoelens van vrees worden teweeggebracht. De bevolking werd duidelijk geïnformeerd dat het coronavirus een besmettelijke sluipmoordenaar is en wordt overgedragen door te spugen met disrespect van de 1,5 meter”, motiveerde de strafrechtbank in Tongeren de opgelegde straf.

De celstraf van een jaar werd voor een proefperiode van vijf jaar met uitstel opgelegd. Als D.M. in die periode opnieuw in de fout gaat, wordt de opgelegde celstraf alsnog effectief.