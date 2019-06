Internationaal kunstencentrum opent de deuren Jempi Welkenhuyzen

17 juni 2019

13u11 3 Lanaken Kunstencentrum Global Art, kortweg Glo’Art, opent na zes jaar voorbereiding, op 21 juni officieel de deuren. Tot en met 23 juni stellen eigenaar-bezieler Willy Gillissen en curator Rob Scholte het resultaat van het project voor aan het brede publiek.

Overweldigend, dat is het 4 hectare groot domein aan de Van Kerckemstraat 24 in Neerharen. Naast diverse ateliers en galerijen is er een fenomenale beeldentuin. Alle disciplines komen aan bod, goed voor 1.500 werken van 65 nationaliteiten. “Vanuit een mecenaat brachten we maandelijks tien begaafde, maar nog te ontdekken kunstenaars samen. Ze kregen een all-in-service: vliegtickets, verblijf, een honorarium en materiaal. Uit de kruisbestuiving van de diverse culturen en disciplines ontstond sterk werk, dat ze moesten afstaan aan de stichting.”

Dat wordt nu dus getoond. De werken zijn zeer divers, van een homogeniteit is nog geen sprake. Daar zal naar de toekomst een lijn in ontstaan. “In september starten we een nieuwe organisatie. Die zal zich richten op verkoop. De drempel is laag: vanaf 200 euro tot 50.000 euro. We hebben zowel iets voor kunstminnaars als voor het brede publiek. Verder zetten we in op de beste artiesten. Kunstenaars die werken vanuit de kracht van het domein, iets anders brengen en het ambacht beheersen. We gaan er 50 weerhouden, de anderen worden ambassadeur van Glo’Art in hun land.”

Glo’Art is telkens open van 11 tot 23 uur, op zondag tot 22 uur. De toegang is gratis. Voor meer info via www.gloart.be of via het nummer 089 20 35 92.