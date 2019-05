Internationaal Kunstcentrum Glo’Art opent de deuren Jempi Welkenhuyzen

31 mei 2019

12u12 3

Na eerst vier jaar beperkt toegankelijk te zijn geweest voor genodigden, gaat het internationaal kunstcentrum Glo’Art het weekend van 20 tm 23 juni open voor het brede publiek.

Initiatiefnemer is zakenman Willy Gilissen die al reeds lang in Neerharen-Lanaken woont. Na zijn pensioen in de textielwereld wilde hij nog iets voor begaafde kunstenaars betekenen. Artiesten die nog geen wereldwijde naamsbekendheid genieten. “Via Glo’Art krijgen kunstenaars van over de hele wereld een kans om hun vaardigheden te tonen. Wij dragen alle kosten: vliegtickets, verblijf en materialen. Voorwaarde is dat hun werk bij Glo’Art blijft en in een van onze expositieruimten tentoongesteld wordt.”

Ruim 300 kunstenaars uit 60 landen verbleven de voorbije 5 jaar een maand in Neerharen. Hun werken zijn tentoongesteld in verscheidene expositieruimten en in het prachtig park, dat als een openluchtgalerie bezoekers een aparte ervaring bezorgt. Met een selectie uit de groep gaat Gilissen een bijzonder samenwerkingsverband aan en ondersteunt hij hun ambitie om een vaste plek in de kunstwereld te veroveren. Vanaf de opening 20 juni, zijn alle tentoongestelde kunstwerken te koop. Park en galerie zijn vrij toegankelijk.

​