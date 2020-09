Infomoment over openbaar onderzoek naar het natuurbeheerplan bermen van het Albertkanaal Jempi Welkenhuyzen

22 september 2020

18u00 0 Lanaken Er loopt tot 12 oktober een openbaar onderzoek naar het natuurbeheerplan bermen van het Albertkanaal. Dat plan kan online worden ingezien, maar ook op de gemeenten Lanaken, Riemst en Bilzen, of bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in Hasselt. Donderdag is er een direct informatiemoment voorzien in Gellik.

De Vlaamse Waterweg en ANB werken sinds zes jaar samen aan het herstel van zeldzame kalkgraslanden op de taluds van het Albertkanaal. Dat met Europese projectsteun van Life+ Pays Mosan. De voorbije jaren werden diverse gebieden heringericht en werd er een gepast beheer opgestart via maai- en schapenbegrazing. Die maatregelen kenden een positief effect op fauna en flora. Denk aan diverse vlinders en klavergewassen.

Om het beheer nu duurzaam verder te zetten, is er voor de komende 24 jaar een natuurbeheerplan opgesteld voor het gebied. Dat zal worden toegelicht op 24 september om 19 uur. Samenkomst aan de brug over het Albertkanaal, Wijerdijk in Gellik. Vooraf inschrijven is verplicht via hogekempentotvoeren.anb@vlaanderen.be.