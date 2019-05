Inbreker staat plots naast bed van vrouw RTZ

30 mei 2019

21u30 0

In Rekem bij Lanaken is een vrouw woensdagochtend wakker geworden met een inbreker naast haar bed. De 46-jarige vrouw was aan het uitslapen, toen omstreeks 10 uur de dief plots door haar kamer sloop. Ze schrok wakker, en het kwam zelfs even tot een schermutseling. De dader kon uiteindelijk al lopend ontkomen. Politiezone Lama zette nog een patrouille uit in de omgeving, maar de inbreker bleek helaas al verdwenen. De bewoonster werd nadien opgevangen door slachtofferhulp. De boef had in haar huis geen buit gemaakt.